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Экология
11 апреля 2022  09:22

Российские экологи попросили признать иноагентами Greenpeace и WWF

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Российское экологическое общество (РЭО) обратилось в Минюст с просьбой проверить на соответствие статусу иноагента Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF), пишут «Ведомости».

Руководитель РЭО Рашид Исмаилов в письме министерству указал на «недружественные действия» организаций, с которыми сталкиваются российские экологи. Он считает, что активисты WWF и Greenpeace формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы.

Юристы указали на невозможность признания WWF и Greenpeace иностранными агентами, так как этот статус можно присвоить только российским НКО.  Ранее Минюст уже отказывал в признании Greenpeace иноагентом.

#экология #иноагент #нко #минюст рф
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