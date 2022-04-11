Российские экологи попросили признать иноагентами Greenpeace и WWF

Российское экологическое общество (РЭО) обратилось в Минюст с просьбой проверить на соответствие статусу иноагента Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF), пишут «Ведомости».

Руководитель РЭО Рашид Исмаилов в письме министерству указал на «недружественные действия» организаций, с которыми сталкиваются российские экологи. Он считает, что активисты WWF и Greenpeace формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы.

Юристы указали на невозможность признания WWF и Greenpeace иностранными агентами, так как этот статус можно присвоить только российским НКО. Ранее Минюст уже отказывал в признании Greenpeace иноагентом.