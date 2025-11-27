Российские дзюдоисты допущены к международным соревнованиям со своим флагом и гимном

Фото: judo.ru

Официально российским дзюдоистам разрешено выступать на международных соревнованиях под отечественным триколором и собственным гимном. Об этом сообщила Международная федерация дзюдо (IJF) и Федерация дзюдо России.

«Благодарим IJF за такое долгожданное, справедливое и мужественное решение. Рады, что именно международное дзюдо стало первым, кто принял это историческое решение, оставаясь верным общечеловеческим ценностям и умению действовать во имя общего блага.

Мы горды быть частью этой международной спортивной семьи, которая поддержала решение. И ждем, что национальные федерации и страны также его поддержат. А те, кто забыл, вспомнят, ради каких целей существует спорт, помимо воспитания силы», – приводит слова главы ФДР Сергея Соловейчика официальный сайт.

Российская сборная выступит со своей символикой уже на ближайших соревнованиях Большого шлема, которые пройдут в Абу-Даби.

Напомним, российские команды отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. В некоторых видах спорта российские спортсмены имеют возможность принимать участие в мировых первенствах в нейтральном статусе.

Турнир Большого шлема пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби с 28 по 30 ноября.