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Транспорт
11 января 2023  20:57

Российские диспетчеры помогли зарубежным самолетам при сбое в системе уведомлений США

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Российские авиадиспетчеры оказали помощь зарубежным самолетам, которые находились в воздухе во время технического сбоя в системе уведомления экипажей в США. Об этом сообщает Росавиация. 

К работе подключились специалисты главного центра Единой системы организации воздушного движения, а также региональных центров в Санкт-Петербурге и Магадане.

Поддержка оказывалась судам, «выполнявшим транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)». Это рейсы, следовавшие с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду.

#Росавиация
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