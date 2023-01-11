Российские диспетчеры помогли зарубежным самолетам при сбое в системе уведомлений США

Российские авиадиспетчеры оказали помощь зарубежным самолетам, которые находились в воздухе во время технического сбоя в системе уведомления экипажей в США. Об этом сообщает Росавиация.

К работе подключились специалисты главного центра Единой системы организации воздушного движения, а также региональных центров в Санкт-Петербурге и Магадане.

Поддержка оказывалась судам, «выполнявшим транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с Районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)». Это рейсы, следовавшие с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду.