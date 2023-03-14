Дилеры готовы завезти в РФ новые марки зарубежных автомобилей

Уже этой весной российские автомобильные дилеры планируют привезти в Россию ряд принципиально новых для страны марок автомобилей. Среди них: электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, а также ранее официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11. Об этом сообщает РИА Новости.

«Благодаря параллельному импорту сегодня действительно существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже», – отметил директор одной из крупных сетей автосалонов Сергей Мелюх. По его словам, у электромобилей есть неплохой потенциал для развития и их, как правило, обычно покупают в качестве второй машины.

В то же время в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предупредили, что в целом рассчитывать на большой объем параллельного импорта в РФ не приходится. Однако в ближайшее время на российском рынке действительно появятся иностранные новинки. Накануне Минпромторг РФ заявил о планах включить в параллельный импорт еще 12 иностранных автомобильных брендов.