Российские десантники взяли в плен двух военнослужащих 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости.

Украинский десантник Максим Попок в беседе с агентством рассказал подробности.

«Мы по рации сказали старшему, что тут нечего сидеть, потому что окоп весь развален. Где-то через час он сказал идти на откат, мы собрались, вылезли и начали идти», — сказал боец ВСУ.

По его словам, старший повел в неправильном направлении, из-за чего они повернули не в ту сторону. Затем началась стрельба, и один из трех военных был убит. По словам украинского десантника, российские бойцы эвакуировали раненого украинского солдата в тыловой район

Он также уточнил, что на этом участке фронта военным ВСУ приходится идти до позиций пешком более десяти километров из-за активной работы артиллерии. Маршрут следования проходит по лесопосадкам и танковым траншеям, добавил он.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.