Российские десантники помешали попытке прорыва ВСУ в ЛНР

Сегодня украинские подразделения совершили попытку прорыва на линии боевого соприкосновения в ЛНР. Однако благодаря своевременной разведке противника удалось обнаружить и уничтожить еще на подходе к российским позициям. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

«Сегодня укрофашисты предприняли очередную попытку подойти к нашему переднему краю, но благодаря ведению разведки — как с наблюдательных постов, так и с воздуха — противника удалось обнаружить еще на подступах», — объяснил ему командир подразделения с позывным «Самара».

Военный отметил, что по боевикам сразу же нанесли удар из минометов и другого оружия, после чего бойцы ВСУ разбежались по лесу.

«Также, вычисляя противника с воздуха, расчеты АГС (гранатометы) нанесли огневое поражение по разрозненному противнику и в дальнейшем уже сосредоточенным огнем РПГ (гранатомет) и стрелкового оружия был уничтожен», – добавил собеседник агентства.

По данным «Самары», расстояние между позициями местами достигает 80 метров, поэтому противник часто делает попытки подойти ближе к российским подразделениям. Однако это пресекается еще на подходе.