Российские борцы получили допуск к международным стартам с флагом и гимном

Российских борцов допустили до международных соревнований с национальной символикой. Этой новостью сегодня поделился Министр спорта РФ Михаил Дегтярев у себя в телеграм-канале.

«Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном», – сказано в сообщении Министра.

Также глава министерства поздравил борцов и болельщиков с этой радостной новостью, добавив, что для России данное направление вида спорта самое «медалеемкое». Отметим, UWW объединяет несколько дисциплин: вольную, греко-римскую, женскую борьбу, грэпплинг, панкратион и другие.

Дегтярев отметил, что в этом большая заслуга президента России Владимира Путина, который имеет огромный авторитет в этих видах спорта. Также на мировые первенства были допущены спортсмены-юниоры до 23 лет по различным видам спорта.

В конце Михаил Дегтярев отметил, что в настоящее время российский флаг может подниматься на соревнованиях более 20 федераций.

Ранее российские атлеты были допущены на международные старты в следующих дисциплинах: дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинг, муай-тай, бокса, ММА, а также водные виды.