Общество 21 августа 2025 16:01

Российские больницы и поликлиники оборудуют защитой от БПЛА

В России медицинские учреждения оборудуют средствами защиты от беспилотников. Об этом говорится в распоряжении правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Особое внимание уделяется объектам первой категории, где в случае теракта число пострадавших может превысить тысячу человек, а материальный ущерб — 100 млн рублей. Их будут оснащать специальными техническими средствами выявления беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

Для сотрудников разработают инструкции по действиям при угрозе теракта с применением беспилотников, а также организуют регулярные тренировки.

Для объектов третьей категории, где число потенциальных пострадавших может составить от 50 до 500 человек, предусмотрена установка круглосуточной системы видеонаблюдения на уязвимых участках. Видеозаписи будут храниться не менее 30 дней.

#больницы #здравоохранение #атака БПЛА
