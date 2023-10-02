Российские бойцы взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском

Бойцы первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск под Артемовском взяли в плен солдат ВС Украины, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в плен были взяты две группы противника, все они мобилизованные.

В плену оказались военные 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины.

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