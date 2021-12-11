Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на третьем этапе Кубка мира

Российская команда биатлонисток завоевала серебро в эстафетной гонке 4×6 км на третьем этапе Кубка мира. Состязания проходят в Хохфильцене, сообщает ТАСС.

За победу боролись Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова.

На первом месте сборная Швеции (1 час 13 минут 52,5 секунды, восемь дополнительных патронов), россиянки отстали на 29,1 секунды, использовали 10 дополнительных патронов. Тройку победителей замкнули представительницы Франции (+59,2 секунды, 14 патронов).

Россиянки попали на подиум в эстафетной гонке впервые с 21 января 2021 года.