Российские банки начали блокировать крупные покупки на маркетплейсах для безопасности

Финансовые организации в России усилили контроль за транзакциями клиентов на онлайн-площадках, начав перепроверять крупные платежи. Об этом сообщает «РИА Новости».

При попытке оплатить дорогостоящий заказ банк может заблокировать операцию, уведомив пользователя об отклонении платежа во избежание мошенничества. Для снятия ограничений клиенту необходимо связаться с банком самостоятельно или дождаться входящего звонка от службы безопасности.

Процедура верификации проходит с участием голосового помощника, который уточняет, действительно ли владелец счета совершает данную операцию и не является ли она результатом действий злоумышленников. Блокировка снимается только после получения голосового подтверждения от клиента.

Кроме того, в рамках мер по повышению финансовой грамотности банки вместе с уведомлениями направляют пользователям предложения ознакомиться с информацией о распространенных уловках мошенников и способах защиты от них.