Российские банки готовят к внедрению систему бесконтактной оплаты «СБПэй»

Российские банки готовятся к внедрению приложения «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Банка России — отечественной замены сервисов Apple Pay и Google Pay, которые стали временно недоступны для россиян из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что большинство крупных российских банков запустит приложение и возможность оплаты через него уже с 1 апреля. Согласно указанию регулятора, именно с этого дня использование приложения становится обязательным для банков — участников СБП.

Сейчас оплата через «СБПэй» происходит с помощью QR-кода. Однако ведется работа над тем, чтобы клиенты оплачивали покупки через «СБПэй», прикладывая смартфон к терминалу — с помощью NFC.

Россиянам также доступен еще один сервис бесконтактной оплаты от платежной системы «Мир»— это Mir Pay.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начала ужесточать антироссийские санкции. Многие зарубежные компании объявили о приостановке своей деятельности на территории России.