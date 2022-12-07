Российские авиакомпании смогут эксплуатировать арендованные у зарубежных «дочек» самолеты

Авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у зарубежных «дочек» российских юрлиц. Постановление о возможности регистрации прав собственности на такие воздушные суда подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Теперь зарубежные “дочки” российских организаций могут зарегистрировать права собственности на принадлежащие им самолеты в Едином государственном реестре прав на воздушные гражданские суда и сделок с ними», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства РФ.

Основанием для регистрации станут копии учредительных и правоустанавливающих документов. Страхование и техническое обслуживание бортов будет проводиться в России.

Подписанное постановление поможет снизить риски из-за санкций в отношении России и сохранить авиакомпаниям парк воздушных судов для пассажирских перевозок.