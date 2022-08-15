Российские авиакомпании попросили узаконить «каннибализацию самолетов»

Российские авиакомпании призвали узаконить разбор и переустановку компонентов одних самолетов на другие. Соответствующая просьба направлена Минтрансу, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.

Сейчас в России не узаконена разборка самолетов, в то время как в мире эта практика уже успешно применяется. К тому же в текущих условиях это помогло бы поддерживать исправность парка самолетов, особенно в тех случаях, когда на двух судах повреждено по одному важному компоненту. Переустановка помогла бы поднять в воздух хотя бы одну из машин. Причем такой «ремонт» может проводиться с самолетами из разных авиакомпаний, а не внутри одной.

В ассоциации объяснили, что предлагают внести поправки в постановление Правительства «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» и его авиационную часть.

В «Известиях» добавили, что Минтранс уже разрабатывает необходимые поправки. Их могут принять в марте следующего года.