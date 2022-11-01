Российские авиакомпании полностью перешли на отечественные системы бронирования

Авиационные компании России завершили переход на отечественные системы бронирования. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минтранс страны.

«53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок. В результате обеспечены информационная безопасность и защита персональных данных пассажиров и экипажей, независимость пассажирских перевозок от иностранных систем, возможных сбоев и отключений», – отметили в ведомстве.

Операторы выбирали из двух систем – «Леонардо» (разработчик АО «Сирена Трэвел» в партнерстве с ГК «Ростех») и «ТАИС» (АО «ОРС»).