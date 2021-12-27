Российские авиакомпании не повышали цены на билеты в 2021 году

В нынешнем году авиакомпании РФ вынужденно снизили стоимость билетов. Это произошло из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающегося спроса, рассказали представители отрасли «Известиям».

Примерно на 11% снизилась стоимость авиабилетов на прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» на внутренних воздушных линиях за 11 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова сообщила «Известиям», что средний тариф у S7 Airlines за 11 месяцев 2021 года был на 7% ниже, чем в допандемийный период (январь — ноябрь 2019 года). По ее словам, на на 9% сократился ценник на внутренних линиях.

Как сообщила «Известиям» пресс-секретарь компании «Уральских авиалиний» Вера Гасникова, цены на авиабилеты в сравнении с 2019 и 2020 годами практически не выросли.

«Авиакомпания не может увеличивать стоимость билетов, так как выставленные на рынке емкости превышают спрос, особенно вне пиковых сезонов, а перевозчики борются между собой за пассажира только ценой. С этим же связаны частые распродажи (один-два раза в месяц)», — уточнила она.

В пресс-службе авиакомпании Smartavia сообщили, что за год тарифы на регулярных маршрутах снизились на 25-35% по сравнению с 2019 годом.