Российские артисты выпустили клип ко Дню народного единства с кадрами спецоперации

Ко Дню народного единства российские артисты выпустили клип на песню SHAMANа «Встанем», посвященную защитникам страны. Для создания клипа использовали кадры боевых действий специальной военной операции и видео с открытия восстановленного обелиска на Саур-Могиле в ДНР.

В записи приняли участие Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Ая (группа «Город 312»), Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, Александр Скляр, SHAMAN (Ярослав Дронов).

«Родные, за более чем тысячелетнюю историю нашей Родины, она неоднократно сталкивалась с угрозой национальному суверенитету, стояла на грани распада и гибели. И каждый раз, благодаря мужеству, самоотверженности и героизму нашего народа, право на жизнь, на существование, на свою культуру и язык нам удавалось отстоять. Наши просторы никогда и никому не давали покоя. И мы не должны об этом забывать. Никогда», – написал в свеем телеграм-канале SHAMAN.