Российские арбитры не смогут работать на турнирах под эгидой УЕФА

Российские судьи не смогут обслуживать турниры под эгидой УЕФА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций.

По информации источника, данное решение связано с трудностями в поездках за границу.

«Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальных лиц матча. При этом, учитывая нынешние обстоятельства и трудности с поездками за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на матчи под эгидой УЕФА», – говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, в нынешнем сезоне матчи еврокубков обслуживали сразу четыре бригады российских арбитров: во главе с Сергеем Карасевым, Сергеем Ивановым, Виталием Мешковым и Кириллом Левниковым.