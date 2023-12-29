Акции «Татнефти» вошли в топ ценных бумаг, которые показали значимый рост в 2023 году

Акции компании «Татнефть» вошли в топ ценных бумаг, которые показали значимый рост в этом году, пишет РБК. По словам руководителя отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, в 2023-м «татарстанский нефтяник» вырос в цене на 90%. Для сравнения: акции «Сбера», которые также попали в этот рейтинг, стали дороже на 88%. Более весомые показатели оказались только у «Мечела»: стоимость их акций увеличилась на 173%.

При этом в целом акции российских компаний стали одним из высокодоходных инструментов инвестиций в уходящем году. По данным экспертов, за последние 12 месяцев индекс Мосбиржи, куда входят 50 самых ликвидных акций РФ, вырос на 43,8%. Для сравнения: долларовый индекс РТС за то же время увеличился всего на 12,5%. При этом, если учесть дивиденды по ценным бумагам РФ, то доходность индекса Московской биржи составит уже 53%, подчеркивает Короев.

Также аналитики добавили, что в 2023 году доллар вырос по отношению к рублю на 24%, евро – на 25%, а юань – на 17%. Иными словами – в разы меньше в отличиии от российских акций. Отметим, что на текущий момент американская валюта стоит 89,3 рубля, европейская – 99,6 рубля, а китайская – 12,6 рубля.