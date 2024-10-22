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Российская журналистка умерла в гостинице в Ташкенте из-за отравления
Российская журналистка Инесса Паперная скончалась в гостинице Ташкента, отравившись неизвестным веществом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Узбекистана.
По данным ведомства, в ташкентской гостинице умерли еще один гражданин РФ и гражданин Узбекистана, который находился в другом номере. Согласно судебно-медицинскому заключению смерть наступила «в результате отравления неустановленной этиологии».
По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется следствие.
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