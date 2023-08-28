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Российская туристка пропала во время дайвинга в Египте
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В Египте ищут пропавшую во время дайвинга туристку из Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на 78.ru.
Как указано в сообщении, женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов. Однако в какой-то момент она исчезла из поля зрения.
По словам гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.
Отмечается, что семья воспитывает четверых сыновей. В настоящее время организована поисковая операция.
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