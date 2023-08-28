news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 28 августа 2023 13:53

Российская туристка пропала во время дайвинга в Египте

Скопировать ссылку

В Египте ищут пропавшую во время дайвинга туристку из Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на 78.ru.

Как указано в сообщении, женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов. Однако в какой-то момент она исчезла из поля зрения.

По словам гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.

Отмечается, что семья воспитывает четверых сыновей. В настоящее время организована поисковая операция.

#российские туристы #Египет
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное