Российская туристка пропала во время дайвинга в Египте

В Египте ищут пропавшую во время дайвинга туристку из Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на 78.ru.

Как указано в сообщении, женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов. Однако в какой-то момент она исчезла из поля зрения.

По словам гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.

Отмечается, что семья воспитывает четверых сыновей. В настоящее время организована поисковая операция.