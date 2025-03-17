Российская теннисистка Мирра Андреева установила уникальное достижение XXI века

Российская теннисистка Мирра Андреева установила уникальное достижение в мировом теннисе в истории XXI века.

Напомним, вчера 18-летняя спортсменка стала победительницей турнира WTA-1000, победив в финале Арину Соболенко.

Мирра Андреева стала первой теннисисткой за 25 лет, обыгравшей первую ракетку мира, уступая в матче после первого сета.

Благодаря победе над Соболенко россиянка поднялась на шестое место в мировом женском теннисе.