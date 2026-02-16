news_header_top
Российская шорт-трекистка упала в четвертьфинале, но вышла в полуфинал Олимпиады

Фото: vk.com/russianskatingunion

Забег на 1000 метров у женщин завершился для российской спортсменки Алены Крыловой успехом, хотя по ходу дистанции она лишилась шансов финишировать. Крылова, лидировавшая в своем четвертьфинальном забеге, упала после контакта с китайской соперницей Чжан Чутун.

Судьи после видеопросмотра признали виновной именно китайскую шорт-трекистку, дисквалифицировали ее и приняли решение допустить россиянку до участия в полуфинальной стадии соревнований.

Тем временем неудачно сложился день для другого российского олимпийца. Слаломист Семен Ефимов не смог завершить первую попытку в соревнованиях по горнолыжному спорту, преодолев лишь стартовую отметку. Причиной стали сложные погодные условия – сильный снегопад в лыжном центре Стельвио вынудил более 20 спортсменов сойти с трассы. В их числе оказался и действующий олимпийский чемпион в гигантском слаломе бразилец Лукас Бротен.

