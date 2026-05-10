10 мая 2026 20:00

Российская скалолазка Иванова завоевала серебро на этапе Мировой серии в Китае

Фото: rusclimbing.ru

Россиянка Елизавета Иванова стала серебряным призером первого этапа Мировой серии по скалолазанию в Уцзяне, Китай, в дисциплине «лазание на скорость».

В финальном забеге Иванова уступила бронзовому призеру Олимпийских игр в Париже представительнице Польши Александре Калуцкой. Результат россиянки составил 7,62 секунды, польки – 6,12 секунды.

26-летняя Иванова является трехкратной чемпионкой России, призером этапов Кубка мира и серебряным призером чемпионата Европы. Ей также принадлежит рекорд страны – 6,298 секунды.

#скалолазание #Китай
