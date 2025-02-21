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СВО 21 февраля 2025 11:18

Российская система «Земледелие» сорвала контратаку ВСУ на Дзержинск

Украинская армия предпринимала попытку контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска. Как сообщает РИА Новости, они потерпели неудачу из-за работы инженерно-саперной системы «Земледелие», сорвавшей им логистику.

Российская разведка предоставляет данные в случаях, когда украинские военные пытаются контратаковать, в кратчайшие сроки российская армия устанавливает минные поля и наступление фактически срывается.

Инженерно-саперная система «Земледелие» позволяет дистанционно устанавливать минные поля, как против живой силы, так и бронетехники, с возможностью самоликвидации мин.

#СВО
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