Украинская армия предпринимала попытку контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска. Как сообщает РИА Новости, они потерпели неудачу из-за работы инженерно-саперной системы «Земледелие», сорвавшей им логистику.

Российская разведка предоставляет данные в случаях, когда украинские военные пытаются контратаковать, в кратчайшие сроки российская армия устанавливает минные поля и наступление фактически срывается.

Инженерно-саперная система «Земледелие» позволяет дистанционно устанавливать минные поля, как против живой силы, так и бронетехники, с возможностью самоликвидации мин.