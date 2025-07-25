Российская серия кольцевых гонок пройдёт в Казани 25-27 июля

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Пятый этап российской серии кольцевых гонок пройдёт в Казани 25-27 июля.

Местом события станет трасса «Казань Ринг Каньон», расположенная на 817 км трассы М7 в районе поселка Высокая Гора.

Всего в рамках уик-энда пройдет 8 гонок в 5 классах – от категории TCR (в которой наряду со множеством национальных чемпионатов разыгрывается Кубок мира TCR World Tour) до класса «Спортпрототип CN», где большинство участников выступает на бюджетных спорткарах российского производства 527 Shortcut.

Отметим, что в 2025 году российская серия кольцевых гонок проходит с мая по октябрь в 5 регионах России.