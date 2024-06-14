Российская сборная завоевала 24 золотые медали во второй день Игр БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во второй день Спортивных игр стран БРИКС, проходящих в Казани, российские спортсмены завоевали 24 золотые медали.

В частности, синхронист Александр Мальцев принес в копилку сборной России еще одно золото в произвольном соло. Он набрал 211,654 балла. Днем ранее россиянин победил в технической соло программе.

Позднее Мальцев вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу среди смешанных дуэтов

Светлана Колесниченко и Майя Дорошко в произвольной программе по синхронному плаванию также без проблем завоевали еще одну золотую медаль, набрав 310,973 балла. Вчера они стали победительницами технической программы.

Российская пловчиха Александра Кузнецова взяла серебро в произвольной программе соло.

Кроме того, российские спортсменки (Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Екатерина Коссова, Варвара Креопалова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова) выиграли техническую программу в групповых соревнованиях по синхронному плаванию.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный занял второе место в вольных упражнениях по спортивной гимнастике. Он заработал 14,133 балла. Четвертое место получил другой российский гимнаст — Артур Далалоян (13,900 балла), который также взял серебро в соревнованиях на кольцах.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова принесла сборной РФ золото, став лучшей в соревнованиях на брусьях. Однако в соревнованиях в опорном прыжке ей пришлось удовольствоваться вторым местом: золото взяла другая российская гимнастка — Анна Калмыкова.

В свою очередь гимнаст Владислав Поляшов стал победителем упражнений на коне.

Тяжелоатлет Артем Окулов победил в весовой категории до 89 килограммов с результатом 362 килограмма (162 в рывке и 200 в толчке). Тяжелоатлетка Зарина Гусалова стала лучшей в весовой категории до 71 килограмма с результатом 230 килограммов (108 в рывке и 122 в толчке).

Три золотые медали завоевали российские ушуисты Кирилл Зуи-Бондаренко (стиль «чанцюань»), Сандра Константинова (гуньшу) и Аксиния Щукина (цзяньшу). Серебряные награды завоевали Иван Краснобаев (тайцзицзянь), Павел Муратов (чанцюань) и Анна Леонова (гуньшу). Бронзовую медаль выиграл Камиль Халилюлин (наньцюань).

Российские самбисты также получили пять золотых медалей в разном весе: Евгения Чиреш (в категории до 72 килограммов), Ольга Михеева (свыше 80 килограммов), Аслан Абазов (до 88 килограммов), Кирилл Князьков (до 98 килограммов) и Степан Солдатенков (свыше 98 килограммов). Серебро взяли Екатерина Голубева (до 65 килограммов) и Ксения Задворнова (до 80 килограммов).

Помимо этого, каратист Эрнест Шарафутдинов стал обладателем золота в весовой категории до 75 килограммов.

В гребле в мужской одиночке победил россиянин Александр Яковлев, а в двойках без рулевого соревнования выиграли россияне Илья Иванов и Иван Кладов (серебряными призерами в этой же дисциплине стали Роман Ломачев и Алексей Воробьев).

В женской одиночке золото взяла Кира Ювченко (8.04,06), а серебро у Анастасии Любич (8.11,30). В финале дуэтов первыми стали Марина Рубцова и Валентина Плаксина (7.37,61). Серебро же — у Екатерины Севостьяновой и Екатерины Глазковой (7.42,14).

Мужская и женская сборные России по настольному теннису Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Мужская и женская сборные России победили в командных турнирах по настольному теннису, взяв верх над представителями и представительницами Китая.

Вне медального зачета в Академии тенниса в Казани прошел групповой этап турнира по теннису среди женщин. В Центре бадминтона состоялись состязания в парных и одиночных разрядах по бадминтону для мужчин и женщин.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.