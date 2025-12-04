Российская сборная по самбо вернула право выступать на международных турнирах

Фото: sambo.ru

Российские и белорусские спортсмены официально могут представлять свою страну под флагом и гимном на мировых первенствах. Международная федерация самбо (FIAS) официально вернула это право нашим спортсменам. Также накануне об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«С 1 января 2026 года наши и белорусские спортсмены смогут вновь выходить под флагами и гимнами на всех турнирах международного уровня. Ранее такое разрешение получили только юниоры, теперь решение распространяется на все возрастные категории», – написал Дегтярев.

Напомним, с 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. Ранее, 25 ноября 2025 года дзюдоистам первым в России вернули возможность выступления на международных стартах.