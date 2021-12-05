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Технологии
5 декабря 2021  11:31

Российская ракета-носитель «Союз СТ-Б» доставила на орбиту два спутника Galileo

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Спутники Galileo вывели на орбиту — их доставила российская ракета-носитель «Союз СТ-Б». Об этом сообщает РИА Новости. 

Запуск состоялся с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. 

«Отстыковка двух спутников Galileo подтверждена, наши пассажиры доставлены на намеченную орбиту», — рассказал глава компании Arianespace Стефан Израэль.

Космические аппараты Galileo FOC изготовила компания EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. С 2011 по 2016 год ракеты-носители «Союз-2» доставили на орбиту 14 из 24 спутников. 

На будущий год с космодрома Куру запланированы четыре пуска отечественных ракет.

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