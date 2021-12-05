Российская ракета-носитель «Союз СТ-Б» доставила на орбиту два спутника Galileo

Спутники Galileo вывели на орбиту — их доставила российская ракета-носитель «Союз СТ-Б». Об этом сообщает РИА Новости.

Запуск состоялся с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане.

«Отстыковка двух спутников Galileo подтверждена, наши пассажиры доставлены на намеченную орбиту», — рассказал глава компании Arianespace Стефан Израэль.

Космические аппараты Galileo FOC изготовила компания EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. С 2011 по 2016 год ракеты-носители «Союз-2» доставили на орбиту 14 из 24 спутников.

На будущий год с космодрома Куру запланированы четыре пуска отечественных ракет.