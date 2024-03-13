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Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 58 вражеских беспилотников
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Минувшей ночью и утром российские ПВО пресекли террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа на территории РФ, сообщает Минобороны.
Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 58 беспилотников. Из них перехвачены или уничтожены 11 БПЛА в Белгородской области, 8 БПЛА – в Брянской области, 29 беспилотников – под Воронежем, еще 8 – в Курской области и по одному БПЛА в Ленинградской и Рязанской областях.
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