Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 58 вражеских беспилотников

Минувшей ночью и утром российские ПВО пресекли террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа на территории РФ, сообщает Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 58 беспилотников. Из них перехвачены или уничтожены 11 БПЛА в Белгородской области, 8 БПЛА – в Брянской области, 29 беспилотников – под Воронежем, еще 8 – в Курской области и по одному БПЛА в Ленинградской и Рязанской областях.