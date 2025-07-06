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СВО 6 июля 2025 09:20

Российская ПВО уничтожила за ночь 120 украинских дронов

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За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 120 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 30 дронов сбили над территорией Брянской области, 29 – над Курской областью, 18 БПЛА уничтожили над Орловской областью, 17 – над территорией Белгородской области, 13 сбили над территорией Тульской области, 4 – над Калужской областью, 3 дрона над Ленинградской областью, 2 сбили над территорией Смоленской области, 2 – над территорией Новгородской области, 1 – над территорией Тверской области и один беспилотник перехватили над акваторией Азовского моря.

Информации о пострадавших не поступало.

#атака БПЛА
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