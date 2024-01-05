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СВО 5 января 2024 13:39

Российская ПВО уничтожила над Черным морем украинскую ракету «Нептун»

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Сегодня в районе 12.30 была пресечена очередная попытка киевского режима совершить теракт на территории РФ, сообщает Минобороны.

Противник попытался использовать противокорабельную ракету «Нептун», чтобы ударить по объектам на территории страны.

Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря.

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#спецоперация на Украине
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