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СВО 30 апреля 2024 12:58

Российская ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью

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Сегодня около 12.00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

#беспилотник
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