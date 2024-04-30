Российская ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью

Сегодня около 12.00 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.