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Российская ПВО сбила три ракеты ATACMS и 25 снарядов Vampire
В ночь на пятницу, силы ПВО отразили несколько попыток террористических атак со стороны Украины на территорию Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ.
ПВО были сбиты 3 ракеты ATACMS, 25 снарядов РСЗО Vampire и 3 украинских беспилотных летательных аппарата.
Военные отметили, что эти атаки были проведены с использованием реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир», которые были успешно пресечены. Кроме того, сбиты 3 беспилотных летательных аппарата и уничтожены ракеты ATACMS над акваторией Черного моря.
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