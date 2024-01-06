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СВО 6 января 2024 18:54

Российская ПВО сбила шесть украинских ракет над Черным морем

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В районе 17 часов российская система ПВО сбила шесть украинских ракет, сообщили в Минобороны РФ.

Противокорабельные ракеты «Нептун» были обнаружены и ликвидированы над северо-западной частью акватории Черного моря.

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#спецоперация на Украине
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