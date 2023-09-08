Российская ПВО сбила над Белгородом украинский беспилотник

Сегодня днем, в районе 15.00, российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

БПЛА был сбит над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня системы ПВО также сбили очередной беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Летательный аппарат был уничтожен на севере полуострова.