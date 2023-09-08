news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 8 сентября 2023 15:27

Российская ПВО сбила над Белгородом украинский беспилотник

Скопировать ссылку

Сегодня днем, в районе 15.00, российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

БПЛА был сбит над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня системы ПВО также сбили очередной беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Летательный аппарат был уничтожен на севере полуострова.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное