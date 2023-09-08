Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российская ПВО сбила над Белгородом украинский беспилотник
Скопировать ссылку
Сегодня днем, в районе 15.00, российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник, сообщает Минобороны.
БПЛА был сбит над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО, говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что сегодня системы ПВО также сбили очередной беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Летательный аппарат был уничтожен на севере полуострова.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2