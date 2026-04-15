Происшествия 15 апреля 2026 19:43

Российская пенсионерка получила 13 лет колонии за помощь СБУ

Вынесен приговор в отношении 63-летней жительницы Новороссийска, женщину признали виновной в госизмене. Судом установлено, что россиянка собирала информацию об объектах Вооруженных сил РФ и кораблях Черноморского флота в Новороссийске, Сочи и Севастополе. После этого пенсионерка передавала данные Службе безопасности Украины (СБУ).

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая, работавшая судовым поваром на плавкране, хотела покинуть Россию и жить в США. С этой целью она установила контакт с организацией, подконтрольной СБУ.

Приговором Краснодарского краевого суда, женщине назначено 13 лет колонии общего режима, с ограничением свободы на год, сообщает ТАСС.

#госизмена #сбу украины #пенсионерка
