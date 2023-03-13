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Российская неделя стартапов пройдет в Казани с 14 по 17 марта
В Казани, в IT-парке им. Башира Рамеева, с 14 по 17 марта состоится Российская неделя стартапов, которая соберет представителей IT-сообщества и бизнеса со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
«Вместе с федеральными партнерами резиденты и команда IT-парка, представители IT-сообщества и предприниматели в различных форматах и аудиториях обсудят вопросы инвестирования в стартапы, актуальных IT-решений для бизнеса и технологических трендов», — отмечается в сообщении.
В программе мероприятия — Школа бизнес-ангелов от Евразийского центра инноваций, весенний отбор в Стартап Хаб, этап всероссийского роуд-шоу Стартап-тур от фонда «Сколково».
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