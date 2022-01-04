Российская лыжница впервые победила в гонке «Тур де Ски»

Лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски» и стала первой спортсменкой из России, которой удалось победить в этом состязании. Об этом сообщает РИА Новости.

В заключительной гонке — масс-старте на 10 километров свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме — россиянка заняла четвертое место. Это позволило ей сохранить лидерство в общем зачете.

Отмечается, что ранее Непряева уже дважды занимала второе место на этом престижном турнире.