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Спорт
4 января 2022  14:51

Российская лыжница впервые победила в гонке «Тур де Ски»

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Лыжница Наталья Непряева одержала победу в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски» и стала первой спортсменкой из России, которой удалось победить в этом состязании. Об этом сообщает РИА Новости. 

В заключительной гонке — масс-старте на 10 километров свободным стилем в итальянской Валь-ди-Фьемме — россиянка заняла четвертое место. Это позволило ей сохранить лидерство в общем зачете.

Отмечается, что ранее Непряева уже дважды занимала второе место на этом престижном турнире.

#спорт #лыжница #Россия
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