Российская компания «Биокад» получила патент на вакцину от коронавируса
Российская биотехнологическая компания «Биокад» получила патент на вакцину от коронавируса. Препарат является векторным, рассказали РИА Новости в Роспатенте.
«Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденовируса V типа», — сообщили в ведомстве.
По информации, полученной от Роспатента, после получения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к SARS-CoV-2.
Отмечается, что она может применяться для профилактики коронавирусной инфекции.
«Эксперты Федерального института промышленной собственности, рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне», — добавили в службе.
По информации Роспатента, это уже 18-й выданный документ, касающийся вакцин против коронавируса.
Предыдущие 17 изобретений относились к четырем типам вакцин.
Препараты «Спутник V » и «Спутник Лайт» НИЦЭМ имени Гамалеи относится к векторным вакцинным препаратам на основе аденовируса. А вакцина от центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона» разработана из искусственно синтезированных пептидов.