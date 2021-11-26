Российская компания «Биокад» получила патент на вакцину от коронавируса

Российская биотехнологическая компания «Биокад» получила патент на вакцину от коронавируса. Препарат является векторным, рассказали РИА Новости в Роспатенте.

«Разработанная вакцина против SARS-CoV-2 является векторной, она создана на основе аденовируса V типа», — сообщили в ведомстве.

По информации, полученной от Роспатента, после получения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к SARS-CoV-2.

Отмечается, что она может применяться для профилактики коронавирусной инфекции.

«Эксперты Федерального института промышленной собственности, рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне», — добавили в службе.

По информации Роспатента, это уже 18-й выданный документ, касающийся вакцин против коронавируса.

Предыдущие 17 изобретений относились к четырем типам вакцин.

Препараты «Спутник V » и «Спутник Лайт» НИЦЭМ имени Гамалеи относится к векторным вакцинным препаратам на основе аденовируса. А вакцина от центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона» разработана из искусственно синтезированных пептидов.