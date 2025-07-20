Российская команда Team Spirit выиграла крупнейший турнир по Dota 2 в Саудовской Аравии

Российская команда Team Spirit одержала победу на крупнейшем турнире по Dota 2 — Esports World Cup 2025, который прошёл в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «RT».

В финальном матче Team Spirit обыграла арабский коллектив Falcons и завоевала главный приз — $1 млн. Третье место на турнире заняла ещё одна российская команда.

Team Spirit выступает под руководством тренера из Казани — Айрата Газиева, известного в киберспортивном сообществе под ником Silent.

Как отмечает RT, российский коллектив сохраняет чемпионский статус второй год подряд — в 2024 году Team Spirit также стала победителем этого чемпионата.