Российская фигуристка София Дзепка оценила свой прокат на этапе Гран-при в Китае

Фото: скриншот из видео трансляции

По итогам короткой программы на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU, который проходит в Сиане, российская фигуристка София Дзепка захватила лидерство.

Спортсменка получила от судей 72,74 балла, обеспечив себе первое место после первого дня соревнований.

В комментарии для «РИА Новости Спорт» фигуристка призналась, что испытывает положительные эмоции от выступления. «Не буду прибедняться, но и в то же время не хочу говорить, что все слишком хорошо. Нормальный, рабочий прокат». Также спортсменка добавила, что не ощущала сильного волнения перед выходом на лед.

Этот турнир в Сиане (20–22 августа) стал первым международным стартом для российских фигуристов за последние четыре года.

Все спортсмены из России выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.