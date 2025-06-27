Российская энциклопедия РУВИКИ подвела итоги двух лет работы

Проект российской интернет-энциклопедии РУВИКИ, стартовавший в июне 2023 года, за два года вышел на принципиально новый уровень. Сегодня на платформе насчитывается более 2,1 миллиона статей, в том числе 138 тысяч новых материалов, созданных за этот период. Об этом сообщает пресс-служба РУВИКИ.

Над наполнением энциклопедии трудятся десятки партнерских организаций и тысячи добровольцев, а в работу интегрированы передовые инструменты искусственного интеллекта.

Проект был запущен 27 июня 2023 года в бета-версии после анонса на Российском интернет-форуме. Его идеология опиралась на вики-подход, но была кардинально переосмыслена как с точки зрения качества контента, так и технологических решений. Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко отметил, что команда изначально задумывалась о том, какой должна быть энциклопедия будущего – 2030-2040-х годов. По его словам, невозможно представить современный проект без интеграции ИИ, однако это требует высокой достоверности данных и тщательной верификации, чтобы избежать распространения недостоверной информации. Эти принципы были заложены в основу платформы.

Одной из ключевых задач РУВИКИ на старте было привлечение партнеров с уникальной экспертизой. Уже в сентябре 2023 года энциклопедия начала сотрудничество с Российской академией наук, ученые которой за два года рецензировали свыше 12,5 тыс. статей в области истории, физики, медицины, а также учебные материалы, предназначенные для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Работа продолжается в постоянном режиме.

К числу партнеров платформы также относятся Министерство культуры РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Государственный исторический музей, Музей современной истории России, ВДНХ, Московский планетарий и другие учреждения.

В 2024 году Минцифры РФ передало в РУВИКИ фонд библиотеки Большой Российской энциклопедии. Завершение переноса ожидается в 2025 году.

В конце 2024 года РУВИКИ объявила о сотрудничестве с «Яндексом». С 2025 года на платформе работает нейросеть Yandex GPT, с помощью которой пользователи могут получать быстрые ответы на любые запросы, пересказывать статьи в нужном стиле, слушать их в аудиоформате и погружаться в тему с помощью автоматически сгенерированных вопросов. Медейко подчеркнул, что ассистент изменил способ взаимодействия пользователей с энциклопедией, предлагая точные и проверенные ответы, поскольку работает исключительно на базе проверенных данных РУВИКИ.

Наибольшей популярностью у читателей за два года пользовались статьи:

Кубок Первого канала по фигурному катанию 2025,

Рейтинг самых надежных банков России,

Список миллиардеров,

Тройная точка воды,

Закон Амоса Долбера.

Среди создателей контента не только эксперты и редакторы, но и более тысячи волонтеров, работающих ежемесячно. РУВИКИ активно развивается на платформе Добро.ру, где входит в число лидеров по числу мероприятий. Для авторов действуют игровые механики: можно зарабатывать баллы за правки и новые статьи, обменивать их на призы и сертификаты. В программе участвуют уже более 1300 человек.

РУВИКИ развивается не только на русском, но и на 20 языках народов России. Среди них – татарский, башкирский, чеченский, якутский, марийский, чувашский и другие. В этих разделах опубликовано более 1,45 миллиона статей. Самыми посещаемыми стали разделы на татарском, башкирском, чеченском, якутском, марийском и чувашском языках.

Популярные статьи в этих разделах:

Рәсим Баксиков (татарский),

Урыҫтар (башкирский),

Нохчийчоь (чеченский),

Саха Сирэ (якутский),

iMGSRC.RU (марийский),

Долгов Игорь Николаевич (чувашский).

Подводя итоги, Владимир Медейко подчеркнул, что команда РУВИКИ начала с нуля и уже сегодня достигла ежемесячной аудитории в 7 миллионов уникальных пользователей. Он выразил уверенность, что это только начало, ведь платформа развивается для всех, кто стремится к знаниям.