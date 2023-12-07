Российская экономика зарабатывает 3 трлн рублей в месяц, заявила Набиуллина

Недостатка финансов в России нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Мы тоже встречаемся не только с банкирами, но и с представителями реального сектора экономики, и все понимают, что ресурс есть. Если даже мы посмотрим не на темпы роста кредитования, но и на саму прибыль корпоративного сектора», - рассказывает представитель ЦБ.

Она подчеркнула, что в месяц российская экономика зарабатывает 2,5 – 3 трлн рублей, вопрос лишь в том, «куда идут эти ресурсы».

Говоря о «жесткой» денежно-кредитной политике (ДКП), Набиуллина подчеркнула, что ЦБ пытается таким образом «охладить избыточный спрос».

«Избыточный по сравнению с тем, что сейчас может переварить экономика. Иначе этот спрос просто уйдет в цены, а не в физический рост товаров и услуг», - подвела итог глава Центробанка.