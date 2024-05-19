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Российская экономика вошла в топ-10 по темпам роста с начала XXI века
Россия оказалась на 10-м месте среди стран, экономика которых выросла с начала XXI века. Анализировались страны, ВВП которых превышал 100 млрд долларов. Исследование на основе данных Международного валютного фонда и Всемирного банка провело РИА Новости.
Согласно полученным данным, в конце прошлого века экономик с такими показателями насчитывалось 35, а в 2023 году — 68. Показатели России за этот период выросли в 7,7 раза — до более чем 2 трлн долларов.
Самый большой рост за 23 года показала Эфиопия — в 19,4 раза, или до 160 млрд. Второе место заняла КНР, ВВП которой увеличился в 14,6 раза, до 17,7 трлн долларов. Замкнул топ-3 Казахстан — в 14,2 раза, до 18,3 млрд.
Далее в десятке расположились Вьетнам, Катар, Румыния, Кения, Бангладеш, Индонезия.
Отмечено, что за анализируемый период показатели экономики упали только у одной страны — Японии. Ее ВВП уменьшился до 4,2 трлн долларов. Это на 15% меньше, чем было в конце XX века.
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