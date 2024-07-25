«Российская экономика и это переживет»: поднимет ли Набиуллина ключевую ставку?

Эльвира Набиуллина: «В июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг [повышения ставки]»

Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

Намеки Набиуллиной

На июньском заседании, вопреки прогнозам экспертов, Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне 16%. Тогда у Банка России не было «решающих аргументов», чтобы повысить ее.

В июле же ЦБ послал рынку несколько сигналов, которые предрекают существенное повышение ставки, чтобы остановить рост инфляции.

ЦБ заявлял, что для возвращения инфляции к цели, а это 4%, денежно-кредитные условия во втором полугодии должны быть более жесткими, чем в первом, и таковыми они должны оставаться продолжительное время. То есть ставка должна поддерживаться на высоком уровне.

«В июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг [повышения ставки]», – заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. То есть вопрос только в том, на сколько повысят «ключ».

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% – скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», – указал на ориентир заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

При этом аргументы в пользу повышения ключевой ставки становятся «более весомыми, чем они были в июне».

«Центробанк управляет денежной массой. Способ борьбы с инфляцией у него очень простой — сокращение денежной массы. Один из основных способов — это изменение ключевой ставки. Это ставка, по которой Центробанк дает деньги в долг коммерческим банкам. Чем выше эта ставка, тем дороже деньги для банков, тем меньше кредитов они дают, чем меньше кредитов, тем меньше денежная масса. Итог — меньше инфляция. Вот вся логика», — объяснил «Татар-информу» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

Центробанк стремился достичь цели по инфляции 4% до конца этого года, однако был вынужден сместить ее на будущий год. Но и это сейчас представляется амбициозной задачей Фото: minvr.gov.ru

Что с инфляцией?

Инфляция сейчас далека от цели Банка России. По данным Минэкономразвития РФ, на 22 июля она составляла 9,18%.

По данным аналитиков, повлияли на рост цен индексация тарифов ЖКХ в среднем на 10% и рост стоимости авиаперелетов из-за туристического сезона.

Руководитель отдела макроэкономического анализа компании ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что пик инфляции будет в июле, затем будет медленное снижение. В основном за счет эффекта высокой базы в августе – ноябре прошлого года.

«К концу года мы ожидаем инфляцию в районе 6,5%. Центробанк стремился достичь цели по инфляции 4% до конца этого года, однако был вынужден сместить ее на будущий год. Но и это сейчас представляется амбициозной задачей», — сообщила Беленькая «Татар-информу».

Одновременно с действиями по сдерживанию инфляции идет накачивание совокупного спроса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Теории заговора вокруг размера инфляции

«У нас нет точных данных по инфляции», — считает кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака. По его мнению, Росстат может лукавить насчет инфляции в 9%, тогда как реальная цифра может быть и все 12%.

«Мы не знаем, какая на самом деле у нас инфляция. С ней лукавят, и очень давно. Все-таки инфляция у нас повыше, и, может быть, существенно повыше. Тогда та ключевая ставка, которую выставляет Центробанк, она вполне адекватна ситуации, но нам этого, конечно, никто не скажет. Выгодно отчитываться за низкую инфляцию», — сказал Кульбака.

Сдерживание инфляции — это по сути главная задача регулятора, но действия Правительства России, мягко говоря, не помогают Центробанку. «Одновременно с действиями по сдерживанию инфляции идет накачивание совокупного спроса в экономике со стороны Минфина и Правительства, которые увеличивают бюджетные расходы», — добавил Кульбака.

В июле бензин на бирже подорожал до максимума с сентября 2023 года. Понятно, что рост цен на бензин приведет к росту цен на многие товары и услуги Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перегрев в экономике и рост цен на бензин

Центробанк старается сдержать рост инфляции, но есть множество факторов, на которые регулятор не в силах повлиять. Устойчивости инфляции способствует накачка экономики растущими бюджетными расходами с 2022 года, где опережающими темпами росли расходы на военно-промышленный комплекс.

Влияют также высокие темпы роста потребления и кредитования, дефицитный рынок труда, который повлек высокий рост зарплат, увеличение издержек на приобретение импортной продукции и логистику.

«Основная причина высокой инфляции — Россия живет не по средствам. Это проявляется и в большом дефиците федерального бюджета», — сказал «Татар-информу» начальник аналитического управления из компании Банк БКФ Максим Осадчий.

Он также считает, что на инфляцию оказывают влияние атаки беспилотников на российские НПЗ, что ведет к снижению предложений на бензин и росту цен. В июле бензин на бирже подорожал до максимума с сентября 2023 года.

Понятно, что рост цен на бензин приведет к росту цен на многие товары и услуги, поскольку транспортные издержки зачастую вшиты в их стоимость. Также не стоит ожидать, что существенно подешевеют сезонные фрукты и овощи из-за поступления нового урожая. Вероятнее всего,снижение цен в этом году будет менее выраженным, чем в последние два года, так как неблагоприятные погодные условия в мае привели к потере части урожая.

Эксперты «Татар-информа» сходятся во мнении, что ключевая ставка в 18% не сможет остановить инфляцию и рост цен, скорее всего, будет только замедление Фото: © «Татар-информ»

Прогноз по ключевой ставке

Учитывая все вышеизложенное, эксперты «Татар-информа» считают, что 26 июля Центробанк поднимет ключевую ставку до 18%. Но, как сказал Кульбака, российская экономика и это переживет.

«Полагаем, что Центробанк будет выбирать, прежде всего, между вариантами 17% и 18%. Возможен еще промежуточный вариант повышения ставки на 150 базисных пунктов (на 1,5% п. п., то есть до 17,5%, – прим. Т-и). На данный момент представляется наиболее вероятным, что повысит ключевую ставку до 18% и существенно повысит прогноз средней ключевой ставки на среднесрочный прогнозный период», — считает Беленькая.

При этом эксперты «Татар-информа» сходятся во мнении, что ключевая ставка в 18% не сможет остановить инфляцию и рост цен, скорее всего, будет только замедление. Может, тогда Центробанку стоит быть более жестким?

«Поставь ставку в 30-40%, и цены точно пойдут вниз, но это приведет к коллапсу долгового рынка, к массовым дефолтам, к невозможности рефинансирования долгов. Будет тогда долговой кризис», — объяснил логику Центробанка Осадчий.

По его мнению, регулятор действует верно, поскольку российская экономика не попала в ситуацию, в которой оказалась Турция, — там ключевая ставка 50%, а годовая инфляция на уровне 70%.

Фото на анонсе: duma.gov.ru