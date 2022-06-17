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Официальная хроника
17 июня 2022  11:06

Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве в суд

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Арбитражный суд в Москве принял заявление дочерней компании Google о собственном банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Ранее компания на «Федресурсе» заявила о намерении объявить о банкротстве из-за того, что не может исполнять денежные обязательства, выплачивать выходные пособия и заработную плату сотрудникам, а также выполнять требования по уплате обязательных платежей в установленный срок.

16 июня Мировой суд в Москве также оштрафовал Google на 15 млн рублей за отказ локализовать персональные данные пользователей из России. 

Отмечается, что в августе 2021 года компания уже была оштрафована на 3 млн рублей за аналогичное нарушение, но так и не устранила его.

#google
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