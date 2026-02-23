Российская делегация примет участие в 61-й сессии Совета ООН по правам человека

Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Дмитрием Любинским примет участие в 61-й сессии Совета ООН по правам человека, которая пройдет с 23 февраля по 31 марта в Женеве. Об этом сообщили в МИД РФ, передает «ТАСС».

В ведомстве отметили, что российская делегация будет участвовать в работе сессии в статусе наблюдателя и намерена активно использовать все возможности для снижения конфронтации и продвижения объединительной повестки.

Также, как подчеркнули в министерстве, делегация рассчитывает способствовать формированию у международных партнеров понимания необходимости конструктивного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека с учетом национальных и культурно-исторических особенностей государств.

В программе сессии предусмотрен сегмент высокого уровня, в котором примет участие Любинский. В ходе заседаний планируется обсудить широкий круг вопросов международной правозащитной повестки. Среди них – защита прав женщин и детей, в том числе в условиях вооруженных конфликтов, положение правозащитников, свобода вероисповедания, экономические, социальные и культурные права, предотвращение пыток, соблюдение прав человека бизнесом, борьба с терроризмом и другие актуальные темы.

Кроме того, запланирована тематическая дискуссия высокого уровня к 25-летию Дурбанской декларации и Программы действий – итоговых документов Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

В МИД также сообщили, что в рамках интерактивных диалогов участники обсудят ситуацию с правами человека в ряде стран, включая Белоруссию, Сирию, Украину, Афганистан, Венесуэлу, Гаити, Демократическую Республику Конго, Иран, КНДР, Мали, Мьянму, Никарагуа, Палестину, Судан и Южный Судан.

Кроме того, планируется утвердить итоги прохождения 13 странами, в том числе Белоруссией, процедуры Универсального периодического обзора, а также назначить 17 новых специальных докладчиков Совета.