Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

Российская делегация уже находится в Гомеле, где должны состояться переговоры с Украиной. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, сообщает РИА Новости.

В состав делегации вошли сотрудники МИД, Минобороны и других российских ведомств, в том числе администрации главы государства.

«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В МИД Белоруссии заявили, что подготовка страны к предстоящим переговорам завершена, сейчас идет решение протокольных вопросов.