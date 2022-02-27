Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной
Российская делегация уже находится в Гомеле, где должны состояться переговоры с Украиной. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, сообщает РИА Новости.
В состав делегации вошли сотрудники МИД, Минобороны и других российских ведомств, в том числе администрации главы государства.
«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждем украинцев», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
В МИД Белоруссии заявили, что подготовка страны к предстоящим переговорам завершена, сейчас идет решение протокольных вопросов.