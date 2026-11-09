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Политика 9 ноября 2026 20:25

Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры по Украине

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Российская делегация вылетела в Абу-Даби, где 10 ноября стартуют трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, сообщает РИА Новости. О вылете делегации агентству рассказал источник в переговорной группе.

В переговорах примут участие представители России, США и Украины, встречи запланированы на 10–11 ноября.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщал, что стороны намерены обсудить гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

#переговоры России и США #переговоры России и Украины
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